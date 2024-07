Infographie Vague de chaleur : le seuil des 40°C dépassé de plus en plus fréquemment en France

Considéré comme un indicateur du réchauffement climatique, ce seuil de température a été franchi en moyenne treize fois par an depuis 2000, contre une fois par an entre 1950 et 1999, selon Météo-France.

Le mercure grimpe dans le Sud. Alors que Météo-France a placé 56 départements en vigilance orange canicule, mardi 30 juillet, le thermomètre a déjà franchi la barre des 40 degrés à trois reprises depuis dimanche, dans le Var, l'Hérault et l'Ardèche. Un classique pour la saison ? Pas tout à fait. "Pour beaucoup de gens, l'été, il fait chaud, et on a toujours connu ces températures, mais c'est faux", pose d'emblée Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France. "Dans les années 1970, on atteignait des pics de 30 à 35°C. Le seuil des 40°C n'était pratiquement jamais atteint. Aujourd'hui, il n'est plus rare de le dépasser", résume-t-il, interrogé par franceinfo.

"De décennies en décennies, le seuil des 40°C est plus fréquemment franchi en France, souligne l'institut de prévision météorologique. Depuis 2000, cela s'est produit en moyenne treize fois par an, contre une fois par an entre 1950 et 1999." D'après les données transmises par Météo-France et issues de 91 stations, ce seuil a été dépassé tous les ans depuis 2015, alors qu'entre 1951 et 1999, les 40°C n'ont été franchis que pendant six années seulement. En 2003 et 2019, il a été franchi 58 fois, et à une trentaine de reprises en 2022 et 2023.

"C'est un seuil qu'on ne regardait pas trop avant car il était épisodique. On s'y intéresse de plus en plus car c'est un bon marqueur du réchauffement climatique", pointe Matthieu Sorel. Avec la hausse des températures à l'échelle mondiale, principalement liée à la combustion d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz), les vagues de chaleur gagnent en intensité, en fréquence et en durée. "Désormais, on atteint les 40°C plus tôt dans l'année", souligne le climatologue. En 2022, le thermomètre avait affiché 40°C dans l'Hérault un 16 juin, un record de précocité en France hexagonale.

"C'est souvent en Corse qu'on enregistre ces températures à partir de mi-juin, car l'île connaît des épisodes de sirocco", un vent très chaud en provenance du Sahara qui touche rarement le reste du territoire, précise Matthieu Sorel. Une tendance qui devrait se poursuivre. "Dans la dynamique actuelle du changement climatique, on s'attend à franchir ces seuils plus fréquemment, dès début juin et jusqu'à fin septembre", estime-t-il.

Le nombre de régions touchées en hausse

Ce seuil symbolique est non seulement franchi plus fréquemment et plus tôt, mais aussi sur une plus grande partie du territoire. "Avant, il était dépassé principalement sur le quart sud-est et dans le Sud-Ouest. Petit à petit, il a commencé à être franchi dans des régions de plus en plus au Nord", assure Matthieu Sorel. A titre d'exemple, Dunkerque, dans le Nord, a enregistré 41,3°C en 2019.

"Désormais, aucune région géographique n’est à l'abri de dépasser le seuil des 40°C." Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France à franceinfo

Le phénomène a aussi atteint des localités plus élevées en 2023, avec 40,6°C à Verdun dans l'Ariège (à 550 mètres d'altitude) et 40,4°C à Serralongue, dans les Pyrénées-Orientales (à 700 mètres d'altitude). Les deux seuls départements qui n'ont jamais enregistré une température au-dessus des 40°C sont le Bas-Rhin et les Territoires du Belfort.

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement , inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur le réchauffement climatique.