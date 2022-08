Incendies en Gironde et dans les Landes : plus de 6 000 hectares brûlés en 24 heures

Mercredi 10 août, dans la soirée, la situation était de plus en plus critique en Gironde et dans les Landes, où 6 200 hectares ont été ravagés par les incendies en seulement une journée. Les moyens sur place ont été renforcés.