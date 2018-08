Gard : le village le plus chaud

Au coeur de l'après-midi, Montclus (Gard) semble être un village désert : ses terrasses sont vides. Et pour cause, ses habitants se sont calfeutrés derrière les volets. Près de 43°C à l'ombre, une chaleur suffocante, même pour ceux qui s'abritent derrière d'épais murs de pierre, comme à la mairie. Ici, il n'y a pas de climatisation, il fait 29°C à l'extérieur. "C'est assez difficile, témoigne le jeune maire Benoit Trichot, on prend un rythme un peu plus tranquille. C'est vrai qu'on travaille avec des ordinateurs, donc ça accentue la température ambiante".

Par ces fortes chaleurs, les chèvres "ne digèrent pas bien"

Une canicule qui gêne les humains, et les animaux. Dans cet élevage caprin, Chantal Frealdo a dû aérer sa grange, et installer des ventilateurs, mais rien n'y fait, ses chèvres souffrent de la chaleur : "Elles ne digèrent pas bien, produisent beaucoup moins de lait, parce qu'elles se fatiguent énormément par cette chaleur, et en plus, on ne peut même pas les sortir", se plaint-elle. De fortes chaleurs qui font aussi quelques heureux : les baigneurs qui profitent de la rivière au pied du village.

