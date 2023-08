"En Italie, il y en a partout !" : pourquoi la France a-t-elle un problème avec les fontaines d’eau dans les gares ?

Si la loi impose depuis deux ans la mise à disposition de fontaines d’eau dans les lieux publics fréquentés, cette obligation est rarement appliquée dans les gares et les métros.

La canicule a posé ses bagages sur l’Hexagone et les Françaises et les Français ont chaud. Chaud, et soif, souvent. Un besoin pas toujours facile à assouvir dans les transports alors qu’il est recommandé de s’hydrater régulièrement en période de fortes chaleurs et, surtout, que depuis deux ans, la loi impose l'installation d'une fontaine gratuite d'eau potable dans les espaces publics les plus fréquentés. Mais dans les stations de métro et les gares, cette obligation tarde à devenir réalité.

>> DIRECT. Retrouvez ici les derniers développements sur la canicule en France

À Paris, la gare Montparnasse a été l'une des premières à être équipée d'une fontaine. Elle tombe à point nommé pour Thelma, une étudiante de 21 ans.

"Je n'avais plus d'eau et j'étais parti pour acheter une bouteille. C'est le premier besoin d'un être humain d'avoir de l'eau ! Cela paraît logique d'en avoir à disposition..." Thelma à franceinfo

Pourtant, aujourd'hui, seule une dizaine de gare dans toute la France sont équipées d’un point d’eau accessible à tous, gratuitement. Face aux chaleurs extrêmes, de plus en plus régulières, la France est clairement en retard sur ses voisins du Sud, estime Frederico, un Italien en voyage : "C'est la première fois en vingt jours que je trouve de l'eau potable gratuite dans une gare. En Italie, il y a des fontaines partout : ce n'est pas si difficile !"

La SNCF reconnaît des difficultés pour installer des fontaines

La SNCF explique avoir eu des difficultés à mettre au point ces distributeurs, il faut maintenant accélérer leur déploiement, demande la Fédération des associations d'usagers des transports. "On a vu il y a quelques semaines, à l'occasion d'un problème de courant sur les lignes qui vont à la gare Montparnasse, un grand cafouillage parce que les trains ne partaient plus et n'arrivaient plus, avec des milliers de gens entassés à la gare Montparnasse, explique Michel Quidort, le vice-président de la fédération. Cette gestion des flux, aussi bien en période de canicule qu'en période de dysfonctionnement, nécessitent des traitements qui doivent être au-delà de l'improvisation. Il est clair que l'équipement en fontaine permanente est quelque chose de tout à fait souhaitable."

D'ici la fin de l'été, la SNCF promet de tripler le nombre de fontaines. Toutes les villes hôtes de la Coupe du monde de rugby seront alors équipées.