Direct Canicule : le record de chaleur pour une fin d'été en France a de nouveau été battu hier

La France continue de cuire, mercredi 23 août : 19 départements sont en vigilance rouge sur une diagonale allant du Gers jusqu'à l'Ain, et 37 autres en orange pour canicule. Mardi après-midi, quatre départements supplémentaires se sont ajoutés aux 15 déjà en rouge, portant à 19 le nombre total de départements en alerte maximale, selon Météo-France. Le record de température établi lundi est déjà battu : mardi a été la journée la plus chaude jamais enregistrée en France après un 15 août, avec un indicateur thermique national de 27,1 degrés, a précisé le prévisionniste. Suivez dans notre direct les dernières informations relatives à la canicule.

De probables records à la clé. "Une vague de chaleur durable et intense s'est installée sur les deux tiers sud du pays. Elle revêt un caractère remarquable, voire exceptionnel dès à présent en vallée du Rhône et sur le sud du Massif central, puis progressivement en Occitanie et jusqu'à l'ouest de l'Aquitaine demain", relève Météo-France. Les températures maximales y atteindront de 40 à 42 degrés, voire localement plus, avec des probables records à la clé, avertit le service météorologique.

Un pic caniculaire attendu mercredi et jeudi. "Le pic caniculaire est attendu entre aujourd'hui [mercredi] et jeudi", selon le prévisionniste, soulignant que la vigilance sur certains départements, "notamment sur le sud de la Nouvelle-Aquitaine", pourrait s'accentuer face à la durée et l'intensité de la canicule. "A l'échelle de la France, c'est la première fois qu'un épisode caniculaire aussi intense est observé aussi tard dans l'été", ajoute Météo-France.

Un indicateur thermique national au plus haut. Lundi, le pays a ainsi connu sa journée la plus chaude jamais mesurée après un 15 août, avec un indicateur thermique national de 26,63 degrés. Cette valeur est 5,8 degrés au-dessus de la normale de saison sur la période 1991-2020, a expliqué à l'AFP Météo-France.