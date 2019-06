Corrèze : les mesures des autorités pour lutter contre la chaleur

"Quand vous annoncez aux Argentacois que pour la première fois dans son histoire, leur ville va battre un record ils se disent que, celui-ci, ils s'en seraient bien passés", raconte Jean Perrier en direct d'Argentat, en Corrèze, jeudi 27 juin. "D'ailleurs, ce matin au marché, ils n'étaient pas très nombreux. Les gens sont venus plus tôt ou ne sont pas venus", poursuit le journaliste de France 3.

Une salle climatisée et une veille téléphonique

"La mairie a va d'abord ouvrir une salle climatisée pour pouvoir accueillir les personnes qui seraient incommodées par cet excès de canicule. Les écoles elles aussi sont ouvertes, mais ça tombe bien les élèves ont piscine aujourd'hui. Surtout elle a mis en place une veille téléphonique pour les personnes âgées isolées, pour justement bien veiller à ce que celles-ci ne manquent de rien et soient bien hydratées. Cette veille a eu lieu hier elle aura encore lieu cet après-midi. On annonce plus de 40°C tout simplement au centre-ville (...) Reste que tous ces dispositifs et toutes ces précautions seront de nouveau d'actualité demain puisque la météo pour demain est quasiment la même que celle d'aujourd'hui", conclut Jean Perrier.