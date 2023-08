Carte Météo : découvrez les villes dans lesquelles il a fait le plus chaud en France lundi

Des températures atteignant 39°C ont été enregistrées lundi par Météo-France. La vague de chaleur qui touche la France va durer au moins une semaine.

"La semaine s'annonce comme la plus chaude de cet été 2023", affirme La Chaîne Météo dans un article paru lundi 14 août. Elle commence en tout cas sur les chapeaux de roues : des températures allant jusqu'à 39°C ont été enregistrées lundi par Météo-France à Céret et à Ille-sur-Têt, dans les Pyrénées-Orientales. Du côté de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le mercure a aussi grimpé. La température maximale enregistrée avant 17 heures s'élevait à 38°C à Varces et 36°C à Tencin en Isère, 36°C à Sallanches (Haute-Savoie) ou encore 36°C à Villefranche-sur-Saône, dans le département du Rhône.

Jusqu'à présent, cette vague de chaleur est restée centrée sur le centre-est du pays, mais "elle devrait s'accentuer sur la moitié sud en deuxième partie de semaine", prévient l'organisme. Cinq départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont ainsi placés en vigilance orange pour risque de canicule pour la journée du 15 août : l'Ain, la Loire, l'Isère, la Haute-Savoie et la Savoie.

Un épisode caniculaire qui va s'étendre

Comment expliquer de telles températures ? "Le contexte est favorable à de fortes températures", a expliqué lundi Loïs Pourchet, prévisionniste à Météo-France, sur le plateau de franceinfo. "On observe un flux de sud-ouest qui se maintient depuis plusieurs jours, une haute pression sur la Méditerranée et un épisode dépressionnaire sur l'Atlantique. Cela amène de l'air chaud sur le centre-est du pays". Cette dépression immobile agit comme une pompe à chaleur, ce qui provoquera d'importants orages entre lundi et mercredi.

Comme nous pouvons le constater sur notre carte, les fortes températures restent localisées sur la partie centre-est du pays et sur les Pyrénées-Orientales à la faveur d'un effet de Foehn qui devrait s'estomper dès mardi. La situation devrait changer en milieu de semaine pour s'étendre vers le nord de la France. Le mercure pourrait grimper jusqu'à 38°C mercredi, jeudi et vendredi, jour où la vague de chaleur atteindra son pic. Un épisode caniculaire plus intense est attendu à partir de vendredi sur un large quart sud-est du pays. Dans ce contexte, il est essentiel de "bien s'hydrater et d'éviter les activités sportives", notamment pour les personnes les plus exposées et sensibles, rappelle le prévisionniste.