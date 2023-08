Canicule : la vigilance orange étendue lundi à la Savoie et la Haute-Savoie, cinq départements en alerte au total

Le Rhône, l'Isère et l'Ain restent concernés par une vague de chaleur.

L'alerte à la canicule est étendue lundi 14 août à deux départements supplémentaires, la Savoie et la Haute-Savoie, selon un bulletin publié dimanche par Météo-France. Trois autres départements, le Rhône, l'Isère et l'Ain, sont maintenus en vigilance orange canicule lundi, après l'avoir déjà été dimanche, et samedi (pour le Rhône uniquement). "Les températures vont rester durablement élevées toute la semaine prochaine" dans la région, précise l'organisme.

Des températures allant jusqu'à 36°C sont attendues dans la vallée du Rhône, le Lyonnais et le Dauphiné, ajoute Météo-France. "Des averses orageuses pourront faire baisser localement et temporairement les températures en fin d'après-midi" dans le Rhône, "mais l'humidité apportée par les précipitations contribuera à rendre la chaleur plus pénible par la suite", prévient l'organisme. Météo-France annonce que les températures maximales devraient se maintenir lundi après-midi, "excepté sur les Savoies où elles gagnent un ou deux degrés par rapport à dimanche".