CARTE. Canicule : suivez en direct l'arrivée de la vague de chaleur sur la France

La carte élaborée par le site Windy permet d'observer la progression des températures et de découvrir les prévisions pour les prochaines heures et les prochains jours.

Une vague de chaleur exceptionnelle. Un épisode caniculaire "remarquablement intense et précoce" arrive en France lundi 24 juin et jusqu'au samedi 29 juin, selon Météo France. Au plus fort de l'épisode, la barre des 40 °C pourrait être dépassée en journée. "Il faut s'attendre à de nombreux records et à des températures historiques", a d'ailleurs averti Etienne Kapikian, prévisionniste à Météo France, sur franceinfo.

Le site Windy, qui se base sur les données du Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme, montre en direct l'évolution de la canicule. Franceinfo vous propose de suivre, sur cette carte, la montée de la température en Europe, en France et près de chez vous. En déplaçant le curseur, en bas de la carte, vous pourrez observer les projections sur les prochaines heures et les prochains jours. Un dispositif utile pour connaître les heures auxquelles les températures redescendront de quelques degrés.