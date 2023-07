Carte Canicule : dans quelles villes des records de températures ont-ils été battus cette semaine ?

Plusieurs records absolus de température ont été battus dans le sud de la France mardi, alors que l'Hexagone est frappé par une vague de chaleur historique.

Le thermomètre ne cesse de grimper. La France, comme d'autres pays de l'hémisphère nord, est touchée par une nouvelle canicule. Des records absolus de chaleur ont été enregistrés mardi 18 juillet dans le sud du pays, les Alpes, les Pyrénées et en Corse, a annoncé Météo-France. La journée de mercredi s'annonce à nouveau très chaude, les services météorologiques prévoyant des températures supérieures à 35°C sur une partie de l'Hexagone.

Le sud du pays est particulièrement touché. Le thermomètre a dépassé mardi la barre des 40°C à Verdun (Ariège) où il a fait 40,6°C, à Serralongue (Pyrénées-Orientales), avec 40,4°C, à Tiranges (Haute-Loire), avec 40,6°C, et à Puget-Théniers (Alpes-Maritimes), avec 41,8°C. A Verdun et Serralongue, deux villes situées à plus de 500 mètres d'altitude dans les vallées pyrénéennes, les records ont été alimentés par "un effet de fœhn", explique Météo-France. Il se produit lorsqu'une masse d'air se réchauffe brusquement après avoir franchi une chaîne de montagnes.

Des records atteints en montagne

On suffoque même en altitude et des records absolus ont également été battus dans plusieurs stations de montagne : à L'Alpe d'Huez (Isère), à 1 860 mètres d'altitude, avec 29,5°C, à Avrieux (Savoie), à 1 104 mètres d'altitude, où 36°C ont été relevés, et à Saint-Martin-de-Belleville (Savoie), avec 32,4°C à 1 500 mètres d'altitude.

En Corse-du-Sud, il a fait 38,3°C à Renno, record absolu pour une température maximale dans cette station météo. Dans toutes ces communes, ces records sont supérieurs de 8°C à 11,9°C aux normales de saison, d'après l'institut météorologique.

D'autres records absolus à recontextualiser

Plusieurs villes ont enregistré des records absolus, mais Météo-France prend leurs données avec prudence, en fonction de deux critères. L'institut estime que les données fournies par les stations météo ayant au moins 30 ans d'ancienneté permettent d'avoir plus de recul. Des stations plus récentes ont néanmoins mesuré des records absolus, même si elles ne figurent pas sur la carte de franceinfo car elles ont démarré leurs relevés il y a moins de 30 ans. C'est le cas dans les stations du Tech-La Llau (Pyrénées-Orientales, ouverte en 2006), avec 38,1°C relevés, Belcaire (Aude, a déménagé en 2009), où il a fait 36,4°C, et Chamrousse (Isère, ouverte en 2002), avec 28,6°C.

En outre, Météo-France considère que les mesures de certaines stations météo, moins bien notées selon les critères de l'Organisation météorologique mondiale, peuvent présenter des écarts d'un degré Celsius par rapport à la température réelle. C'est le cas par exemple de la station de Castirla (Haute-Corse), classée 5 (la moins bonne note sur une échelle de 1 à 5), où un record absolu de 42,8°C a été enregistré mardi.

Neuf départements en vigilance orange

Le sud-est de la France est touché depuis lundi par une vague de chaleur qui traverse l'ouest du bassin méditerranéen et frappe aussi fortement l'Espagne, la Grèce et l'Italie. Neuf départements sont placés en vigilance orange mercredi : le Gard, l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, la Haute-Corse, la Corse-du-Sud, les Alpes-Maritimes, le Var, les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse. Les températures pourront y dépasser les 35°C, atteindre souvent les 36 à 38°C, avec des pics à 40°C dans le Var, selon Météo-France. L'institut annonce aussi des températures "très élevées" dans la nuit de mercredi à jeudi, avec des minimales comprises entre 22°C et 26°C.

Des records mensuels de température ont par ailleurs été battus à Aups (Var), avec 38,6°C, à Sampolo (Corse-du-Sud), avec 38,1°C, et à Vauvenargues (Bouches-du-Rhône), où le mercure a affiché 37,3°C, un summum pour un mois de juillet.