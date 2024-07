Canicules : l’Europe de l’est et du sud balayée par des vagues de chaleur

L'Hexagone est pour l’instant épargné par les vagues de chaleur, mais en Italie ou en Roumanie, le mercure flirte avec les 40 °C.

Dans les rues de Bucarest (Roumanie), chaque coin d’ombre est prisé. Les fontaines sont prises d’assaut. Habitants et touristes font la queue pour se rafraîchir. Même les animaux s’y mettent. Le thermomètre a atteint les 41°C. "C’est très dur, on étouffe", se plaint une habitante. En Serbie, ventilateurs et brumisateurs tournent à plein régime.

La Bulgarie touchée par des incendies

Depuis plusieurs jours, une vague de chaleur touche l’Europe de l’est et du sud, provoquant des incendies dans certains pays comme en Bulgarie. Les flammes ont dévasté des villages entiers. "Avec des températures entre 35 et 40°C, des incendies peuvent facilement être provoqués par la moindre négligence", a déclaré Dimitar Glavchev, Premier ministre bulgare. Depuis plus d’un an, les températures atteignent sans cesse des records. Les vagues de chaleur sont de plus en plus fréquentes, provoquées par le changement climatique.