Canicule : un "banc-ventilateur rafraîchissant" pour rester au frais expérimenté à Paris

Un ventilateur puise de l'air frais sous terre et le renvoie à travers des fentes creusées dans la pierre de ce "banc climatique". Un prototype original de mobilier urbain, alors que les villes souffrent de plus en plus de fortes chaleurs.

On ne s'en aperçoit pas en passant à côté, mais une fois assis, c'est bien de l'air qui sort de ce banc en pierre, posé place Jeanne-d'Arc, à l'ombre de l’église Notre-Dame de la Gare, dans le 13e arrondissement de Paris. Alors que la chaleur inonde une bonne partie de la France, ce banc rafraîchissant est un prototype, financé grâce à la plateforme Faire, qui permet de lancer des projets architecturaux et urbains innovants.

Le fonctionnement est surprenant : "Un ventilateur puise l'air à dix mètres sous terre et vient l'insuffler dans le banc, qui est creux, explique l'ingénieur Arnaud Sanson. L'air soufflé à travers va sortir par tous ses orifices. Il y a vraiment cette sensation de coussin frais." Un coussin frais de 20°C en moyenne, grâce au principe du puits provençal. L'air provient, via une canalisation qui existait déjà, des carrières du sous-sol parisien. Le ventilateur ne se déclenche que lorsque la température extérieure excède les 25 degrés.

Un toucher qui "reste frais"

Le matériau n'a pas été choisi au hasard, détaille Emma Lelong, la designer du projet : "On a choisi une pierre de Bourgogne calcaire et marbrière, et qui a des propriétés d'effusivité, c'est-à-dire que le contact au toucher reste frais, même en période de canicule. Travailler avec ce matériau nous permet d'obtenir des modules que l'on peut juxtaposer, pour ne pas encombrer l'espace public."

Le banc, baptisé "air des carrières" et installé en juin, sera enlevé le 15 septembre pour faire un bilan de l'expérimentation. "On cherchait un moyen d'améliorer un peu l'accueil des Parisiens dans l'espace public, résume Frédéric Blaise, l'architecte urbaniste à l'origine du projet. Un peu à l'image des fontaines Wallace au début du XIXe siècle, qui apportaient de l'eau potable aux habitants, à une époque où tout le monde n'en avait pas. On a ce souci des îlots de chaleur urbains et on voulait trouver un dispositif efficace qui puisse être rapidement mis en place et améliorer l'accueil pendant les périodes de canicule."

D'autres communes, elles aussi bâties sur des carrières, se disent intéressées. Mais pour le moment, le coût de cette expérimentation s'élève à 19 000 euros.