Canicule : ces signes qui alertent sur la déshydration chez une personne âgée

Les conseils restent toujours les mêmes : hydratez-vous. La France est en pleine vague de chaleur, ce jeudi 16 juin : des températures comprises entre 30 et 35°C sont attendues sur toute la moitié sud du pays, avant le coup de chaud prévu pour vendredi avec un mercure qui devrait encore s'affoler en franchissant la barre des 40°C localement.

Aujourd'hui, 1er jour d'une #VagueDeChaleur très intense et précoce, d'une durée d'au moins 5j. Pic de vendredi à samedi suivant les régions (35 à 40°C sur les 3/4) avant un tassement dimanche. Extension de la #vigilanceorange #canicule à suivre demain. pic.twitter.com/w5Sp7hQ23N — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) June 15, 2022

Météo-France a d'ores et déjà placé en alerte orange "canicule" 23 départements d'un grand quart sud-ouest, de l'Anjou aux Pyrénées, et a alerté sur un îlot de chaleur dans la zone Drôme et Ardèche.

>> Canicule : quels sont les risques de la chaleur pour la santé (et comment s'en prémunir) ?

La langue sèche

Les conseils des médecins pour les personnes âgées, qui sont souvent les plus fragiles, reste évidemment de rester le plus au frais possible en journée, de s'hydrater régulièrement le corps avec un gant d'eau froide ou en prenant des douches. Il y a aussi des consignes à bien respecter côté boisson et nourriture, car cela ne va pas toujours de soi pour les seniors, qui ont tendance à moins ressentir la sensation de soif. "On a besoin de se forcer un peu plus à boire, au moins 1,5 voire 2,5 litres d'eau par jour, ou des boissons comme du thé ou du café, mais aussi des jus de fruits. On peut aussi manger des yaourts, des compotes, des soupes froides", détaille ainsi Claire Patry, gériatre à l'hôpital Bichat à Paris.

Les #forteschaleurs peuvent avoir des effets importants sur la #santé de chacun

️ Les conseils de prévention s'appliquent à tous, particulièrement aux personnes fragiles, aux travailleurs exposés à la chaleur, plus à risque de présenter des complications. pic.twitter.com/iGtUu6FRx5 — SantépubliqueFrance (@SantePubliqueFr) June 15, 2022

En cas de malaise, il y a des signes pour reconnaître une personne âgée déshydratée : gare donc aux baisses de tension, aux chutes et à l'état de confusion. "C'est quelqu'un qui a du mal à communiquer, comme cela peut arriver chez des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer, par exemple, qui vont dire qu'elles n'ont pas soif. Demandez à la personne de tirer la langue : si elle est toute sèche, c'est un bon signe de déshydratation", assure la spécialiste.

Attention à ne pas trop boire

À l'inverse, attention à ne pas trop boire : cela est déconseillé car on déséquilibre alors la quantité de sodium dans le sang. "Trop boire signifie boire plus de trois à quatre litres d'eau par jour. Cela peut entraîner des problèmes d'hyperhydratation et engendrer des états confusionnels", avertit enfin Claire Patry.



Enfin, il faut manger en quantité habituelle, même si on a moins d'appétit, afin d'éviter la dénutrition. Il est ainsi conseiller de manger, par exemple, plusieurs petites portions au fil de la journée.