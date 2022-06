Canicule : quelles mesures sont prises dans les départements en vigilance rouge ?

Plusieurs départements ont interdit la tenue de manifestations publiques en extérieur prévues durant le week-end et annulé ou reporté des événements en raison de la canicule.

Alerte rouge sur l'ouest et le sud-ouest de l'Hexagone. Météo France a placé 56 départements en vigilance orange canicule et 14 en vigilance rouge canicule à partir de vendredi 17 juin, avec des températures qui devraient encore monter jusqu'à samedi et parfois dépasser les 40 degrés.

La Charente, la Charente-Maritime, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, les Landes, le Lot-et-Garonne, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Tarn-et-Garonne, la Vendée, la Vienne, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, en vigilance rouge, ont pris des mesures de sécurité. Face à cet épisode caniculaire, Elisabeth Borne a réuni mardi les préfets et les agences régionales de santé (ARS) pour s'assurer "que tous les dispositifs [soient] en place" pour protéger les plus vulnérables. Voici ce que change cette vigilance rouge.

Des manifestations publiques interdites en extérieur

La préfecture de Nouvelle-Aquitaine a décidé d'interdire dans cinq de ses départements tous les rassemblements dans les lieux publics en extérieur, à partir de 14 heures vendredi. La Gironde, les Deux-Sèvres, la Vienne, la Charente et le Lot-et-Garonne sont concernés.

"La tenue de toute manifestation publique, revendicative, festive, sportive ou commémorative, en extérieur" est défendue durant toute la durée de l'épisode caniculaire, dont la fin est estimée à dimanche soir selon les prévisions de Météo France. La préfète de Gironde, Fabienne Buccio, a précisé que la mesure ne s'appliquait pas aux mariages. Les feux d'artifice seront cependant interdits "jusqu'à lundi matin".

En Occitanie, un département comme le Tarn-et-Garonne n'interdit pas formellement les manifestations publiques, mais "demande aux organisateurs d'événements sportifs ou en extérieur (brocante, vide-grenier...)" de les reporter. C'est également le cas dans le Gers.En Vendée, "toute manifestation sportive en extérieur est interdite" entre 14 heures et 19 heures vendredi et de 10 heures à 19 heures samedi.

Des événements reportés ou annulés

Dans le Lot-et-Garonne, des cérémonies commémoratives de l'appel du 18-Juin sont annulées sur l'ensemble du département. En Gironde, où les températures peuvent atteindre 41 degrés samedi, "les cérémonies commémoratives de l'appel du 18-Juin seront reportées, dès dimanche, si les conditions climatiques le permettent", a annoncé la préfecture.

Certaines municipalités ont choisi d'avancer plus tôt dans la matinée la cérémonie, comme Fontenay-le-Comte, en Vendée, selon Ouest-France. Même décision dans l'ensemble des Deux-Sèvres, qui n'autorisent les cérémonies que "si elles se déroulent avant 9 heures", précise la préfecture. Dans la Vienne, elles devront débuter au plus tard à 8h30.

D'autres événements et festivals sont touchés. Dans le Tarn, les supporters du club de rugby de Castres seront privés de fan zone pour la demi-finale du Top 14, vendredi soir. En Charente-Maritime, le Free Music Festival de Montendre, où devaient notamment se produire le rappeur belge Damso et le groupe français IAM, n'aura pas lieu.

Les écoliers et collégiens autorisés à rester à domicile

Le ministère de l'Education a annoncé jeudi que les écoliers et collégiens pourraient rester chez eux vendredi dans les départements en vigilance rouge, tout en précisant que l'accueil des élèves était maintenu, sous réserve "d'éventuelles décisions de fermeture prises par les autorités préfectorales".

[Alerte #canicule ️]

Dans les 12 départements placés en vigilance "rouge" par @meteofrance les parents pourront garder leurs enfants à domicile et ne pas les envoyer à l'école ou au collège ce vendredi 17 juin 2022.

Plus d'informations https://t.co/wnGR88QLr6 — Ministère Éducation nationale et Jeunesse (@education_gouv) June 16, 2022

Dans le Tarn, une dizaine de collèges étaient fermés vendredi, relate France Bleu Occitanie. "Certains collèges bénéficient d'un aménagement d'emploi du temps", précise Marie-Claire Duprat, directrice académique du département à France 3 Occitanie. Elle affirme que, dans une dizaine d'établissements, le vendredi après-midi a été libéré pour les élèves. "En revanche, on ne touche pas aux matinées qui sont plus fraîches."

Le plan bleu activé dans des Ehpad

L'ARS de Nouvelle-Aquitaine a annoncé jeudi la mise en place du "plan bleu" dans tous les Ehpad des départements placés en vigilance rouge canicule par Météo France. Ce plan spécifique d'urgence existe depuis 2005 et permet de débloquer des moyens en cas de situation exceptionnelle, comme un épisode de canicule.

Le gouvernement a aussi réactivé, jeudi, le numéro vert "Canicule info service" 0800 06 66 66, joignable de 9 heures à 19 heures (appel gratuit depuis un poste fixe en France métropolitaine), pour "obtenir des conseils pour se protéger et protéger son entourage, en particulier les plus fragiles, et pour adopter les bons réflexes en cas de fortes chaleurs".