Canicule : "L'épisode que l'on vit est précoce et intense et va s'intensifier jusqu'à samedi", selon un météorologue

Jeudi, "on a déjà atteint 40 degrés dans l'Hérault et tout porte à croire qu'on va atteindre 41 voire 42 degrés localement" vendredi et samedi, selon Samuel Morin, chercheur à Météo France et directeur du Centre national de recherches météorologiques.

"L'épisode que l'on vit est particulièrement précoce et intense et va s'intensifier jusqu'à samedi", affirme vendredi 17 juin sur franceinfo Samuel Morin, chercheur à Météo France et directeur du Centre national de recherches météorologiques alors que le pays fait face à une vague de chaleur caniculaire. "On s'apprête à battre un certain nombre de records", poursuit-il. "Ce sont des épisodes que l'on s'apprête à vivre de plus en plus fréquemment à l'avenir". Selon le chercheur, "toute canicule aujourd'hui est rendue plus intense par les effets du changement climatique."

>> Canicule : 18 millions de Français concernés par les vigilances rouge et orange aux fortes chaleurs. Suivez notre direct.

franceinfo : Pas de doute, on est dans un phénomène exceptionnel ?

Samuel Morin : La canicule que l'on vit depuis jeudi est un épisode particulièrement précoce et intense qui va s'intensifier jusqu'à samedi. L'épisode caniculaire d'aujourd'hui est concentré particulièrement dans le sud-ouest de la France - même s'il fera chaud ailleurs - mais il va se décaler et les températures les plus fortes au niveau national sont attendues plutôt pour la journée de demain [samedi]. Hier on a déjà atteint 40 degrés dans l'Hérault et tout porte à croire qu'on va atteindre 41 voire 42 degrés localement aujourd'hui ou demain.

"On s'apprête à battre un certain nombre de records, à la fois pour un mois de juin, mais aussi potentiellement des records absolus." Samuel Morin, chercheur à Météo France à franceinfo

C'est-à-dire qu'on s'apprête à dépasser en juin des records qui avaient été battus précédemment en juillet ou en août.

Pas un seul endroit en France où il fera moins de 30 degrés cet après-midi. La vague de chaleur est très homogène, est-ce que ça veut dire que même les territoires normalement plutôt épargnés le sont de moins en moins ?

Ça veut dire que partout il fait beaucoup plus chaud que d'habitude. Les vagues de chaleur sont souvent des épisodes étendus géographiquement et en particulier pour la journée de demain [samedi] : on a un épisode qui va quasiment couvrir tout le territoire national en métropole. La Corse est un peu moins touchée tout comme les régions littorales qui bénéficient de la fraîcheur portée par les façades maritimes mais oui, l'essentiel du territoire est touché et ça c'est remarquable.

Est-ce que cette carte météo préfigure ce qui nous attend d'ici 10, 15 ou 20 ans ?

Cette carte météo a déjà des conséquences fortes du point de vue sanitaire, agricole, des ressources en eau pour l'épisode que l'ont vit aujourd'hui.

"Ce sont des épisodes que l'on s'apprête à vivre de plus en plus fréquemment à l'avenir. Ça ne veut pas dire qu'il fera chaud en permanence." Samuel Morin à franceinfo

Mais ça veut dire que sous l'effet de l'augmentation de la température qui est déjà constatée et qui va se poursuivre au niveau planétaire et national, des vagues de chaleur ou des canicules de plus en plus sévères ou intenses ou fréquentes vont se reproduire de plus en plus dans les prochaines décennies. Ça c'est absolument certain. Pour parler de canicule, il y a des critères liés à des enjeux sanitaires de températures maximales du jour et de la nuit. Des valeurs particulièrement chaudes de températures, y compris en janvier ou en février, on en rencontre de plus en plus et même si on n'appelle pas toujours ça des canicules, ça a des conséquences notamment pour l'agriculture.

Est-ce que la météo - la carte que l'on voit tous les jours - fait autant voire plus que les scientifiques du Giec aujourd'hui dans la prise de conscience du réchauffement climatique ?

Les deux sont liés. Les projections climatiques, la compréhension des mécanismes du climat - qui sont synthétisées dans les rapports du Giec - nous montrent cette augmentation de températures. Ces rapports mentionnent aussi en quoi c'est capital, en quoi cette augmentation de la tempétature moyenne a des conséquences pour les phénomènes les plus extrêmes. Il fait non seulement plus chaud en moyenne mais on peut dépasser beaucoup plus facilement les critères, les seuils et atteindre des niveaux extrêmes voire battre des records de plus en plus souvent. Toute canicule aujourd'hui est rendue plus intense par les effets du changement climatique. Il les rend plus fortes, plus intenses et plus probables.