Canicule : qu'est-ce que la galerne, ce vent qui va faire perdre jusqu'à 20°C en une heure dans le sud-ouest de la France

Ce phénomène météorologique connu au Pays basque sous le nom de "brouillarta" va entraîner une chute brutale des températures en quelques heures dans les Pyrénées-Atlantiques et les Landes, et au-delà.

C'est un phénomène soudain qui va faire perdre plusieurs dizaines de degrés dans le sud-ouest de la France, samedi 18 juin en fin d'après-midi. Un vent puissant venant de l'ouest, la galerne. Les Pyrénées-Atlantiques et les Landes notamment vont voir la température baisser brutalement, de près de 20°C à certains endroits, en une heure alors que comme le reste de l'Hexagone ces départements étaient touchés par les fortes chaleurs liées à la canicule particulièrement précoce de cette mi-juin et sont même placés en alerte rouge par Météo France.

Le phénomène est bien connu des habitants de l'ouest de la France. Il prend différents noms selon la région : "gwalarn" en Bretagne et "enbata" ou "brouillarta" au Pays basque, explique Ouest France. Son nom météorologique est la galerne, selon Météo France qui situe le phénomène dans le sud du Golfe de Gascogne. L'institut de prévision météorologique caractérise la galerne notamment par une rotation violente du vent dans une direction voisine de l’ouest - nord-ouest associée à un brusque accroissement de la vitesse du vent, une chute brutale de la température et une rapide remontée de l’humidité relative.

Météo France décrit le "scénario typique" de la galerne : en été, en fin de matinée, des températures au-dessus des 30°C sur la côte cantabrique et le Pays basque français, un ciel clair ou à peine voilé. "La journée s’annonce belle, chaude et ensoleillée et pourtant, soudainement, le vent bascule et se renforce…"

Zones d'apparition et d'extension de la galerne. (METEO FRANCE)

Toujours selon Météo France, la galerne se propage d’ouest en est sur une distance parfois relativement courte. La température chute souvent de 12 à 15°C et l’humidité grimpe fortement, le tout quasi-simultanément et en quelques minutes.

De 42°C à 23°C à Biarritz

Le phénomène de ce samedi doit être particulièrement impressionnant avec des rafales de vents prévues à 65 km/h notamment à Biarritz, où les 42°C de l'après-midi passeront à 23°C dans la soirée. Saint-Jean-de-Luz va voir la température baisser de 10 degrés (de 38°C à 27°C). Les villes de Pau et Tarbes qui ont vu le thermomètre monter à 40°C dans l'après-midi passeront à 31 C dans la soirée puis 20°C dans la nuit. Selon Keraunos, l'observatoire des tornades et des orages violents, le phénomène s'est amorcé peu après 16h30 : "Le vent d'ouest est rentré par le Pays basque avec une baisse brutale de 41,6°C à 29,3°C en 12 minutes à la pointe de Socoa (Saint-Jean-de-Luz)."

Il y a en moyenne, selon Météo France, trois à quatre fois coups de galerne par année (toujours à Biarritz), pour une durée comprise le plus souvent entre une et trois heures, le vent restant en général à l’ouest.