DIRECT. Canicule : la vague de chaleur s'amplifie sur toute la France et pourrait entrainer de nouveaux records absolus

Ce qu'il faut savoir

L'été n'a pas encore commencé, mais déjà la France étouffe sous une canicule intense d'une précocité inédite, samedi 18 juin. Au total, 14 départements sont en vigilance rouge, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées ayant été ajoutés à la liste vendredi. Et 56 autres, de la région parisienne à la frontière allemande ainsi que de la Bretagne à la région lyonnaise sont dans l'orange. Samedi après-midi, "il fera en général entre 38 et 41°C sur Aquitaine, Poitou-Charentes, Centre-Val-de-Loire, ouest Bourgogne et Ile-de-France. Des pointes voisines de 42°C sont même possibles localement sur le sud Aquitaine. Des records absolus de températures pourraient alors être battus", avertit Météo-France dans son dernier bulletin samedi. Suivez notre direct.

De nouveaux records. Des records pour un mois de juin ont été battus vendredi dans au moins 11 communes, dont Carcassonne avec 40,4° et Saintes (Charente-Maritime) avec 40°. Le thermomètre atteint des sommets et devrait encore grimper. "C'est la vague de chaleur la plus précoce jamais enregistrée en France" depuis 1947, a souligné vendredi Matthieu Sorel, climatologue à Météo France, sur franceinfo. "De nombreux records mensuels, voire absolus (...) devraient être battus dans plusieurs régions", prévient-il, y voyant un "marqueur du changement climatique".

Un épisode de pollution. Avec la chaleur, les concentrations d'ozone dans l'air sont en nette augmentation sur une grande partie de la France, selon Prev'Air. Des restrictions à la circulation ont ainsi été mises en place dans plusieurs régions, dont l'Ile-de-France, les Hauts-de-France et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les fortes chaleurs favorisent également la prolifération des cyanobactéries dans les plans d'eau, entrainant des interdictions de baignade, des activités nautiques et de la pêche, comme aux lacs de Sesquières et de la Ramée à Toulouse.

Des risques d'incendie. "Nous intervenons sur l'ensemble du territoire", a expliqué vendredi sur franceinfo le commandant Eric Brocardi, porte-parole de la fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Les régions plus au nord ont elles aussi dû s'adapter à ces risques de feu en zones naturelles, et les pompiers tentent depuis quelques année de "réadapter le matériel, réadapter les méthodes de formation". Eric Brocardi dénonce aussi la "négligence humaine", responsable "d'un incendie sur deux" dans le pays. En Indre-et-Loire, les feux de récolte se sont multiplié, avec 20 hectares de champs partis en fumée, mobilisant une centaine de pompiers. Ce département comme d'autres est passé en risque incendie "très sévère", comme la Haute-Vienne, où la préfecture a interdit les travaux agricoles de midi à 17 heures.