Crise des urgences et canicule : "L'hôpital fera face" assure Aurélien Rousseau

Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention, assure vendredi sur franceinfo que l'organisation du système de santé est "robuste" et "le sera" face à l'épisode de chaleur qui va toucher la France ces prochains jours.

"L'hôpital fera face, je ne dirais pas que la situation est plus grave que l'an dernier et elle sera tendue après l'été", a déclaré vendredi 18 août sur franceinfo Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention. Aux urgences, "la situation est plus grave que l'été dernier" en France, avait estimé mardi Marc Noizet, président de Samu-Urgences de France, soulignant que tous les départements sont touchés mais aussi des zones touristiques en pleine saison.

>> Retrouvez ici les derniers développements sur la canicule

"On a partout sur le territoire des zones de tension mais aujourd'hui, on les anticipe mieux, assure le ministre. Le passage par le 15 fait qu'aucun Français qui a besoin de soins n'est laissé sans réponse médicale. L'organisation du système de santé est robuste et le sera face à cet épisode de chaleur."

Malgré les tensions, "les hôpitaux restent ouverts la journée ou ne sont fermés qu'en nuit profonde. Ce n'est pas satisfaisant mais c'est une modalité d'organisation qui permet de maintenir une offre de soins", a expliqué Aurélien Rousseau.

La grève des assistants de régulation médicale n'aura pas de conséquences

Sur la grève des assistants de régulation médicale, Aurélien Rousseau indique qu'il n'y aura pas de conséquence sur la prise en charge des patients. "Le régime juridique fait qu'ils sont au travail même s'ils sont grévistes et donc il n'y aura pas de conséquences sur la prise en charge", a assuré le ministre. Aurélien Rousseau a rappelé qu'au moindre malaise, il fallait appeler le 15 "pour être orienté dans le système de santé".

"C'est la plateforme 15 qui est le cœur de la prise en charge sanitaire pour cet été, dans un contexte extrêmement tendu sur les urgences." Aurélien Rousseau à franceinfo

En début de semaine, "69 Samu sur 100" étaient en grève pour protester contre le manque de moyens et pour une amélioration de leurs conditions de travail. "Ce mouvement social, je le connais, je le respecte, une partie de leurs revendications sont légitimes, on les étudie."