Canicule : "Il y a certains quartiers parisiens où la température n'est pas descendue en-dessous de 28 degrés" cette nuit

Des records absolus de températures sont attendus aujourd'hui "surtout la moitié nord, au-dessus d'une ligne Clermont-Ferrand/Lyon", a expliqué Etienne Kapikian, prévisionniste à Météo France.

"Il y a certains quartiers parisiens où la température n'est pas descendue en-dessous de 28 degrés" la nuit de mercredi à jeudi 25 juillet, a expliqué sur franceinfo Etienne Kapikian, prévisionniste à Météo France, alors que 20 départements de l'Île-de-France et du nord de la France sont en vigilance rouge à la canicule. 60 autres départements sont en vigilance orange.

franceinfo : Quelles températures avez-vous relevé ce matin ?

Etienne Kapikian : Les températures sont surtout pénibles dans les grandes agglomérations mais pas seulement. Au parc Montsouris à Paris, on a une minimale de 25°C, qui est la deuxième plus élevée derrière la canicule d'août 2003. Cependant, on a d'autres stations, comme vers l'hôpital Lariboisière, où la minimale est de 28.3°C. Il y a donc certains quartiers où la température n'est pas descendue sous 28°C. Bordeaux a battu son record absolu avec 25.5°C à l'aéroport et plus de 26°C dans la ville. Lille a également un record absolu de minimale avec 23°C. À Lyon, la minimale est de 25°C : on est près du record mais il y a déjà fait un peu plus chaud. L'air est un peu moins irrespirable à Strasbourg avec 18°C.

Ce qui est marquant, c'est l'absence de vent. Est-ce que vous confirmez que ça renforce l'effet de la canicule ?

C'est classique pour ces situations caniculaires. On a des situations anticycloniques, des hautes pressions qui sont installées au voisinage de la France et il y a peu de mouvements de masses d'air. C'est typique de ces situations de canicule et c'est ce qui permet au thermomètre de bien monter en journée.

À quels records de température peut-on s'attendre ?

Ça concerne surtout la moitié nord, au-dessus d'une ligne Clermont-Ferrand/Lyon, mais il fera quand même très chaud dans le sud-ouest, par exemple, avec des pointes à 38 ou 39°C. Dans la basse vallée du Rhône, on peut aussi avoir de 36 à 39°C. Il fera un peu moins chaud au niveau des plages de l'Atlantique mais sur les plages de la Manche, du côté de la Normandie et du Pas-de-Calais, on sera dans des records absolus. On pourra atteindre les 42°C sur l'Île-de-France, voire 43°C localement. Du côté du Centre, de la Champagne, la Bourgogne ou la Lorraine, on va probablement dépasser les 40°C. On aura peut-être aussi les premiers 40°C de l'histoire à Lille.