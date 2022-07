Canicule : François Puisieux alerte sur les risques pour les personnes âgées

La France fait face à de fortes températures et un pic de chaleur pourrait être atteint lundi 18 juillet. Dans le 23h de Franceinfo du samedi 16 juillet, François Puisieux, responsable médical de la clinique de gérontologie du CHU de Lille (Nord), rapporte qu’en France, "les urgentistes l’ont dit largement : arrivent maintenant des personnes âgées pour déshydratation. C’est un risque réel à prendre en compte", souligne-t-il.

Quels risques pour les personnes âgées ?

François Puisieux explique également les risques que représentent ces fortes chaleurs, notamment chez les personnes âgées. "Les conséquences, ça peut être des baisses de tensions artérielles, plus ou moins importantes, qui peuvent aussi être à l’origine de chutes avec potentiellement des fractures. Mais aussi, la déshydratation peut provoquer des troubles confusionnels où d’un seul coup, la personne âgée est très perdue dans le temps, dans l’espace, tient parfois des propos incohérents. Également, la déshydratation peut avoir un effet très négatif sur la fonction rénale, altérant la fonction rénale et ça, ça peut entraîner l’accumulation des médicaments dans le sang et augmenter aussi le risque d’effets indésirables dans une espèce de cascade iatrogène", détaille-t-il.