Canicule : en Ariège, un cycliste décède en pleine course

La canicule n'a pas épargné les coureurs cyclistes qui se sont élancés sur les routes des Pyrénées ariégeoises, samedi 29 juin. "De nombreux coureurs cyclistes ont été victimes hier de malaises sur la course l'Ariégoise. L'un d'entre eux est même décédé. Il s'agit d'un homme d'une cinquantaine d'années qui était décrit comme sportif. Il avait d'ailleurs déjà participé à cette course cycliste par le passé. Il disposait d'un certificat médical en règle qui l'autorisait à participer cette année. Cela s'est produit peu après midi hier. Il a été victime d'une défaillance qui l'a entraîné à chuter de son vélo", détaille Geoffrey Berg, depuis le col des Marrous, dans l'Ariège.

Deux courses annulées dimanche

"Malgré une prise en charge très rapide par les médecins de course et par le SMUR, il n'a pas pu être réanimé. Le parquet de Foix a ouvert une enquête pour rechercher les causes de la mort", ajoute l'envoyé spécial. La préfecture a pris la décision d'annuler complètement deux courses de trail qui devaient se dérouler dimanche 30 juin dans le département.