Canicule : comment reconnaître un coup de chaleur ?

Alors qu'une canicule s'abat sur une partie de la France, lundi 10 juillet, le journaliste Damien Mascret explique, sur le plateau du 19/20, les effets de la chaleur sur la santé.

Selon une étude publiée lundi 10 juillet par l'Inserm, plus de 61 000 décès seraient dus aux fortes chaleurs en 2022 en Europe, dont 5 000 en France. Mal de tête, sensation de malaise, épuisement, transpiration abondante sont les signes d'un coup de chaleur. "Il faut tout de suite se mettre à l'ombre et au frais si c'est possible", indique le journaliste et médecin Damien Mascret, sur le plateau du 19/20, lundi 10 juillet.

Dormir dans une chambre entre 20°C et 26°C

Il recommande ensuite de bien s'hydrater pour faciliter la transpiration et d'ensuite évacuer celle-ci, avec un ventilateur ou un éventail. La nuit est également importante pour que le corps puisse récupérer. Une température idéale de confort pour dormir a été estimée à 18°C, mais la plupart des gens rapportent une température de confort entre 20°C et 26°C. Selon une étude, "pour chaque degré de température au-dessus de votre température de confort, les troubles du sommeil augmentent de 24%", conclut Damien Mascret.

Parmi Nos sources

Ministère de la santé et de la prévention



Température de confort



Liste non exhaustive.