Canicule : à quoi faut-il s'attendre pour ce week-end ?

La vague de chaleur qui s'abat sur la France va s'intensifier. Météo France a placé, vendredi 17 juin, 14 départements en vigilance rouge à la canicule et 56 départements en vigilance orange. Des records mensuels de chaleur ont été battus dans au moins 11 villes, mais d'autres risquent d'être pulvérisés. Franceinfo détaille les prévisions pour samedi et dimanche.

>> Retrouvez les dernières informations sur la canicule dans notre direct

Samedi : la journée la plus chaude

La journée de samedi sera marquée par la généralisation et l'amplification de la vague de chaleur sur tout le territoire, selon les prévisions de Météo France. "La canicule que l'on vit depuis jeudi est un épisode particulièrement précoce et intense qui va s'intensifier jusqu'à samedi", remarque auprès de franceinfo Samuel Morin, chercheur à Météo France et directeur du Centre national de recherches météorologiques. "Samedi sera la journée la plus chaude à l'échelle nationale", affirme François Gourand, météorologue à Météo France.

Les températures nocturnes seront étouffantes, entre 16 et 21°C dans la moitié nord et sur le Sud-Est et surtout entre 21 et 25°C sur le quart sud-ouest et plus localement en Corse. Au plus chaud de l'après-midi, les températures seront suffocantes, de 38 à 42°C en Midi-Pyrénées, en Nouvelle-Aquitaine, dans les Pays de la Loire, dans le Centre-Val de Loire, en Ile-de-France et en Bourgogne.

"On s'apprête à battre un certain nombre de records, à la fois pour un mois de juin, mais aussi potentiellement des records absolus." Samuel Morin, chercheur à Météo France à franceinfo

Dimanche : des températures en nette baisse sur l'Ouest

Après le pic de samedi, la journée de dimanche devrait être marquée par une baisse des températures. "L'épisode caniculaire devrait prendre fin dimanche sur la moitié ouest du pays, mais il pourrait se prolonger dans l'Est et le Sud", prévoit François Gourand.

Sur la pointe bretonne et les côtes de la Manche, les températures iront de 19 à 24°C. Pour les maximales, Météo France prévoit 35 à 37°C dans l'Est et localement jusqu'à 38°C en Alsace. "La vague de chaleur pourrait durer jusqu’à mardi [à l’échelle nationale]", a précisé le météorologue François Jobard, a rapporté le quotidien régional Sud-Ouest.