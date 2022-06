DIRECT. Canicule : 18 millions de Français concernés par les vigilances rouge et orange aux fortes chaleurs aujourd'hui

#FOOT La Fifa a révélé à New York les 16 villes qui accueilleront des matchs de la Coupe du monde 2026 organisée pour la première fois dans trois pays : Etats-Unis, Mexique et Canada. Comme prévu, les Etats-Unis se taillent la part du lion, avec onze villes hôtes (Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphie, Miami, New York), tandis que le Mexique en aura trois (Guadalajara, Mexico City et Monterrey) et le Canada deux (Toronto et Vancouver). On ignore encore où se jouera la finale.