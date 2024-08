Reportage "Venez sans gilet pare-balles, vous serez tranquilles" : à Marseille, les quartiers nord ont aussi leurs trésors cachés

Les quartiers nord à Marseille ne riment pas uniquement avec drogue et règlements de compte. Au début de l'été, la mairie de la cité phocéenne a décidé, pour la première fois, d'intégrer sur le guide de la ville distribué à l'office de tourisme, ces fameux quartiers nord : les 13e, 14e, 15e et 16e arrondissements. S'il est encore un peu tôt pour connaître l'impact concret de cette carte sur la fréquentation touristique, cette intégration traduit une volonté de remettre en cause les clichés sur les quartiers nord et les quelque 300 000 habitants qui y vivent.

Au cœur du 15ᵉ arrondissement de Marseille se cache par exemple un temple bouddhiste. "On est venu visiter la pagode vietnamienne qui est au milieu des quartiers nord, qui est magnifique, qui est très zen, explique Stéphanie, originaire de Grenoble. On est en voiture, mais ça se fait aussi en bus et franchement, il n'y a aucune difficulté."

La promenade l'emmène ensuite à la Savonnerie du midi, le fameux savon de Marseille. À la boutique, Aube voit défiler des visiteurs toute la journée : "Ici, c'est vivant, il y a plein d'entreprises, de vieilles usines. On valide que franchement, il n'y a pas de souci, en tout cas, dans ce petit quartier du 15e."

Charlotte Noblet à la porte de son auberge de jeunesse dans le 15e arrondissement de Marseille. (PAUL TILLIEZ / RADIO FRANCE)

Les quartiers nord, ce sont aussi l'église Saint-Louis, le marché aux puces ou encore la chapelle Notre-Dame de la Galine, autant de lieux et d'histoires que Charlotte Noblet aimerait faire découvrir aux touristes. Elle tient une auberge de jeunesse dans le 15e arrondissement.

"Ce qui fait plaisir, ce sont les gens qui sont venus ici et qui ont détricoté leur a priori. Ils ont vécu eux-mêmes les quartiers nord, et ils ont bien vu que ce sont des quartiers authentiques, où ils étaient bien accueillis parce que les habitants sont très contents de voir des touristes." Charlotte Noblet, qui tient une auberge de jeunesse dans le 15e arrondissement de Marseille à franceinfo

"Ils n'ont pas la surcharge ou la vue peut-être négative d'un surtourisme. Donc, venez dans les quartiers nord sans gilet pare-balles, vous serez tranquilles !", s'exclame Charlotte Noblet. Et selon elle, ce sont les Français qui arrivent avec des a priori. Les touristes étrangers viennent plutôt chercher la tranquillité au nord de Marseille, loin de la cohue du centre-ville.