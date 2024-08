Jul dévoile le titre "Bande organisée 2" avec huit autres rappeurs marseillais

Il ne fait jamais rien comme les autres. Jul, la star du rap marseillais a choisi un jeudi après-midi, à 15 heures, pour dévoiler le nouveau projet du collectif de rappeurs marseillais, 13 Organisé II. Neuf rappeurs de la cité phocéenne (Jul, SCH, Naps, Kofs, Alonzo, Soso Maness, Elams, Solda et Houari) se sont réunis pour Bande organisée 2, quatre ans après le premier opus.

Le single de plus de six minutes a la lourde de tâche de succéder à un l'un des titres les plus écoutés en France ces dernières années, Bande organisée. Ce dernier culmine à 524 millions de vues sur YouTube et 274 millions de streams sur la plateforme Spotify.

Un hommage à Marseille et à l'OM

Dans le clip de Bande organisée 2, visionné plus de 500 000 fois en une demi-journée, un hommage est rendu à Marseille et à l'OM. On aperçoit notamment des images tournées quelques jours plus tôt sur le Vieux-Port ou la Corniche.

Perchés sur un bus à impériale, les rappeurs se baladent dans le centre de Marseille, surprenant de nombreux fans. Ce single annonce la sortie d'un prochain album qui implique toute la ville. Dans le clip apparaissent également des personnalités bien connues, comme l'humoriste Redouane Bougheraba ou le vidéaste Mohammed Henni.

Polémique sur la présence de Naps

Présent dans le projet, le rappeur Naps, auteur de La Kiffance en 2021, a été mis en examen début août. Il est accusé de deux "viols et agressions sexuelles" par trois jeunes femmes avant d'être placé sous contrôle judiciaire par le juge des libertés et de la détention. Cette affaire intervient alors que le chanteur est déjà renvoyé devant la cour criminelle de Paris pour un viol présumé commis en 2021. Sa présence a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux.