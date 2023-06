Le voilier "Persévérance", inauguré à Marseille, va naviguer dans les eaux polaires de l'Antarctique

Le navire abrite à son bord un laboratoire conçu pour collecter des données dans les zones polaires. Le périple scientifique du "Persévérance" débutera en 2025.

Depuis le quai du Vieux-Port, à Marseille, le Persévérance en impose. Avec ses 42 mètres de long et 11 mètres de large, c'est un voilier robuste, couleur béton, qui ferait passer sa coque pour de la roche. "C'est une coque en aluminium, détaille Elsa Peny-Etienne, la directrice de l'exploration. On aime bien ce côté brut qui correspond à son activité : un bateau de travail qui va pouvoir faire de la science." Ce bateau unique au monde, conçu pour la navigation polaire et inauguré mercredi 14 juin à Marseille, est celui de l'explorateur Jean-Louis Etienne. Il s'inscrit dans un projet en deux temps: il sera chargé de ravitailler en mer l'équipage de la future capsule Polar Pod, une plateforme habitée et dédiée à l'exploration de l'océan Austral qui encercle l'Antarctique. L'expédition scientifique doit démarrer en 2025. Et d'ici là, Persévérance va beaucoup naviguer

>> La nouvelle aventure de Jean-Louis Étienne, le Polar POD, en cours de construction à Concarneau avant les eaux australes

À bord du Persévérance, un véritable laboratoire chargé de collecteur des données dans les zones polaires. Des régions qui contribuent à la régulation du climat mondial, rappelle Hervé Le Goff. Le scientifique du CNRS explique que si l'océan Austral représente 20% de la surface des océans mondiaux, il capte "probablement 40%" du gaz carbonique émis par les activités humaines. "C'est énorme", affirme Hervé Le Goff. Mais les données sont rares sur le sujet, car "l'océan austral est très peu fréquenté, poursuit-il. On n'a quasiment pas de données d'observation."

Il reste donc énormément à apprendre. Justement, les recherches seront approfondies en 2025 avec la mise à l'eau du Polar Pod, plateforme scientifique habitée, qui va dériver autour du continent blanc. "On va faire deux fois le tour de l'Antarctique, donc deux fois le tour du monde", s'amuse Jean-Louis Etienne, connu pour être le premier homme à avoir atteint le pôle Nord en solitaire en 1986.

L'explorateur français Jean-Louis Etienne, à bord du voilier "Persévérance". (HUGO CHARPENTIER / RADIO FRANCE)

Trois marins et quatre ingénieurs seront alors mobilisés, et "relayés en moyenne tous les deux mois", assure l'explorateur. Et c'est le voilier Persévérance qui aura la charge de ravitailler et de relever les scientifiques dans la capsule en 2025.

Une expédition scientifique... mais aussi touristique

Durant les deux prochaines années, le navire ne va pas pour autant rester à quai. Persévérance va naviguer au cours d'une expédition scientifique pour tester les instruments de mesure. Le voilier servira aussi d'attraction touristique pour financer ce projet estimé à 18 millions d'euros.

Car si l'Etat s'occupe du financement du Polar Pod, Jean-Louis Etienne doit assurer celui de l'expédition. "Persévérance a une capacité d'accueil de 12 personnes qui payent pour venir à bord et qui participent dans ce sens à l'économie du projet", explique l'explorateur. La première croisière est prévue dès le 15 juin, avec un cap sur l'Arctique et l'île norvégienne du Spitzberg.