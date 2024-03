Pourquoi Kate Middleton fascine autant ? Regardez le nouvel épisode de "C quoi l'info?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Où est passée Kate ? C’est la question que se posent les internautes sur les réseaux sociaux en ce moment. On n’avait plus vu la princesse d’Angleterre depuis son opération de l’abdomen en janvier dernier. Elle est réapparue sur une photo à l’occasion de la fête des mères et plus récemment avec son mari, le Prince William avec des sacs de courses, dans une vidéo prise par un média. On revient sur l’histoire de Kate Middleton dans ce nouvel épisode de “C quoi l’info ?”

C quoi l'info ?, c'est le rendez-vous d'actualité quotidien de franceinfo pour les collégiens et les lycéens. Un format de 5 minutes, du lundi au vendredi, disponible sur franceinfo.fr et à retrouver sur notre chaine YouTube, notre compte Snapchat et notre compte TikTok et Instagram.