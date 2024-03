Pourquoi c'est tout le temps la Fashion Week ? Regardez le nouveau numéro de "C quoi l'info ?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Vous avez sûrement vu passer des vidéos de défilés de la Fashion Week parisienne dans vos feeds. Du 26 février au 5 mars, des défilés prestigieux ont lieu partout dans la capitale française. Mais qu’est-ce que la Fashion Week ? Pourquoi a-t-on l’impression que c’est la Fashion Week en permanence? Nacer vous l’explique dans ce nouveau numéro de “C quoi l’info ?” , avec la journaliste mode Juliette Lécuyer.