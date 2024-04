Marine Le Pen, Marion Maréchal… Mais qui sont ces fakes d'extrême droite ? Regardez le nouveau numéro de "C quoi l'info ?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Qui sont Amandine Le Pen et Lena Maréchal Le Pen que l’on voit partout sur TikTok ? Ces deux comptes cumulent plus de 30 000 abonnés et des millions de vues. Ils diffusent des vidéos qui incitent à voter pour le Rassemblement National aux élections européennes. Mais ce ne sont pas des vraies personnes, ce sont des deepfakes, créés avec de l’intelligence artificielle. Nacer fait le point sur ce phénomène qui pourrait influencer le vote des utilisateurs à deux mois des élections européennes.