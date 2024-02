Des camps de réfugiés au Kenya aux podiums de la Fashion Week

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Des camps de réfugiés à la Fashion Week : c’est le rêve de jeunes sud-soudanaises. Un rêve qui parfois s’accomplit mais qui vire parfois au cauchemar. Envoyé Spécial a enquêté au Kenya sur les agences de mannequins africaines, les dérives et les promesses faites aux jeunes réfugiées. C quoi l’info vous livre les témoignages récoltés par Lucile Chaussoy.

