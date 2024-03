Cheveux bouclés, coupe afro, calvitie...c'est quoi la discrimination capillaire ? Regardez le nouvel épisode de "C quoi l'info?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Tu connais la discrimination capillaire ? C’est le fait de distinguer un individu en fonction de ses cheveux. Ça peut concerner la couleur, la longueur, la texture ou la coupe, qui s'éloigne d'une norme suggérée par la société. Certaines personnes sont aujourd'hui discriminées à l'embauche à cause de leurs cheveux. Une proposition de loi prévoit d'exclure cette discrimination, le texte est débattu ce mercredi 27 janvier à l'Assemblée nationale. C quoi l'info te livre des témoignages de personnes qui ont déjà été discriminées à cause de leurs cheveux.

