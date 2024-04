Ces ados se sacrifient pour leurs proches...Regardez le nouvel épisode de "C quoi l'info?"

Tous les jours du lundi au vendredi, Camille Dahan et Nacer Boubekeur proposent aux jeunes de 12 à 18 ans un tour d’horizon de l’actualité.

Un adolescent sur dix est aidant en France. Cela veut dire qu'ils aident une autre personne en perte d'autonomie à cause de l'âge, de la maladie, du handicap. Les journalistes d'Envoyé Spécial ont rencontré 3 adolescentes, Isaline, Margot et Elwynn, qui aident leurs proches dans les activités de leurs vies quotidiennes, elles prennent la parole. "C quoi l'info?" te livre leurs témoignages.

Si vous êtes aidant, vous pouvez contacter l'association JADE pour vous faire accompagner, sur https://jeunes-aidants.com/ ou bien par téléphone au 07 67 29 67 39.

