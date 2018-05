Une panne géante d'internet et de téléphonie touche les opérateurs français

Un "incident est bien référencé chez nous" et est "en cours de résolution", a indiqué Bouygues Telecom.

Une panne de grande ampleur touche, lundi 14 mai, plusieurs opérateurs télécoms et internet français. De nombreux internautes évoquent depuis environ 10 heures des difficultés à téléphoner, qu'ils utilisent et/ou cherchent à joindre une ligne fixe ou mobile, et à se connecter à internet. Selon le site spécialisé Downdetector.fr, qui recense les pannes des principaux réseaux, le problème touche Orange, Bouygues Telecom, Free et SFR sur l'ensemble du territoire français. Bouygues Telecom a confirmé sur Twitter qu'un "incident est bien référencé chez nous". Le problème serait "en cours de résolution", indique aussi l'opérateur.