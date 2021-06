Numéros d'urgence : la panne géante a-t-elle fait des victimes ?

Une panne géante des numéros d'urgence est survenue mercredi 2 juin. À Vannes (Morbihan), un homme de 63 ans est-il mort faute d'avoir pu joindre les secours à temps ? Il était malade du cœur, alors, il y avait urgence. Après avoir tenté d'appeler les secours en vain, sa compagne a fini par l'amener elle-même. "Il est possible qu'il y ait un lien de cause à effet, mais aujourd'hui, on ne peut pas vous l'affirmer. Nécessairement, un temps s'est écoulé entre le moment de l'appel par la personne et son arrivée aux urgences, qui aurait probablement pu être raccourci si les services de secours avaient pu déclencher ce qu'on fait habituellement", a expliqué Philippe Couturier, directeur du centre hospitalier Bretagne-Atlantique.

Deux enquêtes ouvertes

Deux enquêtes ont été ouvertes ; l'une administrative, l'autre par le parquet, pour comprendre les circonstances de ce décès. Sur l'île de La Réunion, l'Agence régionale de santé (ARS) s'interroge aussi après la mort de deux personnes. Là encore, plusieurs témoignages évoquent un échec à joindre les secours.