Numéros d'urgence : une panne historique durant la soirée du mercredi 2 juin

Une panne historique a perturbé tout le système d'urgence en France. En retardant les services de secours, elle a pu entraîner plusieurs décès. "Nous évoquons trois à quatre décès enregistrés sur le territoire national à l'heure à laquelle nous parlons", a déclaré jeudi 3 le ministre de la Santé, Olivier Véran. Les premières défaillances débutent mercredi 2 juin à 16h30. "D'un seul coup, l'activité baisse, commente Patrick Goldstein, chef du pôle urgence et du Samu du Nord au CHU de Lille (Nord). Et elle ne baisse pas une minute, elle baisse de manière prolongée."

Une panne chez Orange

L'inquiétude monte ensuite progressivement, dans tous les départements. "Marseille (Bouches du Rhône), il y a un problème. En Corse, il y a un problème. C'est là qu'on a compris qu'on était non plus dans une panne, mais dans une crise", raconte le professeur Pierre Carlo, directeur général du Samu de Paris, au ministre de la Santé. L'information se répand : c'est une panne, chez l'opérateur Orange, qui bloque 20% des appels aux numéros d'urgence, parfois plus dans certaines régions. Des milliers de personnes appellent en vain le 15, le 17 ou le 18. À 18h47, une cellule de crise interministérielle est ouverte. À partir de 19h, des numéros à dix chiffres sont diffusés sur les réseaux sociaux. La situation n'a commencé à se rétablir qu'aux alentours de minuit. Stéphane Richard, PDG d'Orange convoqué au ministère de l'Intérieur le jeudi 3 juin, a évoqué une défaillance "technique, rare et imprévisible".