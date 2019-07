FaceApp : un coup de vieux risqué pour les données personnelles

Les cheveux blancs de Kylian Mbappé, le visage creusé par les rides d'Emmanuel Macron... Un saut dans le futur plus vrai que nature, en un clic seulement. FaceApp, une application devenue virale, peut nous rendre plus vieux, plus jeune, plus souriant ou encore plus barbu. C'est l'application la plus téléchargée au monde en ce moment. Mais les photos transitent dans les serveurs de l'entreprise russe qui a mis au point l'application. Elle devient alors propriétaire de vos photos.

Des craintes pour les données personnelles

La réglementation sur la protection des données exige votre consentement, et c'est bien là tout le problème. "On ne vous demande à aucun moment le consentement pour envoyer vos données à l'extérieur. Vous devez avoir la possibilité de dire non", explique Baptiste Robert, spécialiste en cybersécurité. Comment l'entreprise utilisera-t-elle vos photos ? Aux États-Unis, un sénateur démocrate a réclamé une enquête au FBI, craignant que le gouvernement russe puisse utiliser les clichés.

