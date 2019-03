Des clients de SFR signalent que leur téléviseur s'allume automatiquement sur BFMTV (qui appartient au même groupe)

Cette pratique, légale selon "Le Parisien", serait apparue au moment d'un changement de box ou d'une mise à jour, mais n'est pas généralisée.

Surprise en appuyant sur la télécommande. Plusieurs clients de la box SFR ont remarqué que leur téléviseur se branchait directement sur la chaîne d'information en continu BFMTV au moment de l'allumer. Et cela alors qu'ils n'avaient pas regardé la chaîné auparavant. Une nouveauté qui n'a pas manqué d'interpeller certains internautes. Et pour cause, SFR et BFMTV appartiennent tous les deux au même groupe, Altice France.

Donc, la box SFR qui s’allume systématiquement sur BFM TV alors que je ne regarde jamais cette chaîne... c’est une blague ? Encore une mise à jour pour booster les chiffres d’audience de cette chaîne ? Rapport avec l’actualité ? — François Devin (@DomHowardCalais) 22 mars 2019

Cette pratique, légale selon Le Parisien, serait apparue au moment d'un changement de box ou d'une mise à jour. Elle avait déjà été remarquée par les abonnés SFR d'Ile-de-France, qui arrivaient directement sur la chaîne BFMTV Paris au moment de l'allumage, indique Génération câble. Contacté par Le Parisien, l'opérateur assure qu'il n'y a pas de généralisation concernant cette pratique. Le CSA indique, lui, n'avoir aucun pouvoir contraignant sur la question, malgré les deux signalements déjà reçus à ce sujet.

Comme l'indiquent certains internautes, il est possible d'annuler cette nouveauté pour les abonnés à la box de SFR. Ils peuvent ainsi configurer une chaîne de leur choix par défaut au moment de l'allumage de leur téléviseur.

Le démarrage auto de la chaine sur SFR peut peut-être désactivé comme ça :



REGLAGES > TV > CHAINE PAR DEFAUT (désactivé) — GrégoryLine - fidèle SFR (@GregoryKOZAK1) 26 mars 2019