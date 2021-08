Musique : Drake, le roi du streaming, bat un nouveau record d'écoute en ligne

L'artiste canadien cumule les records d'écoute depuis le début de sa carrière et le dernier en date est peut-être le plus impressionnant : plus de 100 millions d'écoutes pour 150 de ses titres sur la plateforme Spotify, le leader du marché.

Il était déjà assis sur un Everest d'écoutes dans la chaîne montagneuse de Spotify… Le chanteur Drake compte depuis quelques jours un nouveau record : 150 de ses chansons ont été écoutées plus de 100 millions de fois chacune sur la plateforme d'écoute en ligne. C'est le site Our Generation Music qui a réalisé ce décompte en remontant les statistiques sur Spotify.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Our Generation Music (@ourgenerationmusic)

Le Canadien, qui s'est extrait du simple statut de rappeur, a depuis longtemps axé sa stratégie sur le streaming. Icône de l'industrie musicale et artiste ultra-productif, entre singles, albums studio, compilations, mixtapes et autres, il est écouté partout dans le monde. Avec un titre bien au-dessus de tous les autres, One Dance, qui compte plus de 2 milliards d'écoute en streaming sur Spotify. Ou God's Plan, écouté là aussi pas loin de deux milliards de fois.

À 34 ans, Drake était déjà l'artiste le plus écouté de l'histoire de Spotify, avec près de 50 milliards de streams en tout. Dans cette ère technologique, rien d’étonnant à le voir ainsi établir de nouveaux records tous les six mois. Et il faut s'attendre à ce que son très attendu nouvel album, Certified Lover Boy, qui pourrait sortir dans les prochaines semaines, écrase comme d'habitude toute concurrence.