"Justice League", la version Zack Snyder, sort en VOD : la réponse de DC Comics aux Avengers de Marvel

Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman et un petit nouveau, Cyborg, s'allient contre un extraterrestre belliqueux dans Zack Snyder’s Justice League. Sujet classique, la durée l’est moins : quatre heures d'une épopée labélisée DC Comics, éditeur puis producteur de films, concurrent de Marvel depuis toujours. Seulement visible sur les plateformes de streaming et en DVD, le film mériterait une sortie en salle, tant il est survitaminé.

Film maudit

Au terme d’aléas tragiques, Zack Snyder sort son director's cut du Justice league de 2017, l'un des films les plus chers jamais produits, avec un budget de plus de 300 millions de dollars. Snyder est sur sa table de montage quand il apprend le suicide de sa fille. Effondré, le réalisateur est contrait d'abandonner son film, qu'il voit réduit de moitié par la Warner qui a élagué la richesse d’un scénario manichéen et basique. Joss Whedon, le réalisateur d’Avengers : l’ère d’Ultron (Marvel), se voit confié la postproduction du film, les effets spéciaux, et tourne des scènes additionnelles. Réduit d’une heure et demi (2h30 contre 4h00), le film reçoit des critiques dévastatrices et un accueil public mitigé. Aujourd’hui, avec cette nouvelle mouture, Snyder rétablit toute sa dimension ambitieuse et tonitruante.

Malheureusement, cette ampleur est limitée par l’utilisation du format dit "carré", alors que les blockbusters se prêtent à l’écran large (scope). Le parti pris de Snyder est un peu frustrant, d’autant que le film est uniquement visible sur un téléviseur, dont les écrans sont de plus en plus larges. Snyder fait un choix qui renvoie au cinéma des origines, comme s'il voulait revenir aux sources, dans le cadre, à l'opposé d'une technologie au top en termes d'image.

Spectaculaire et esthétique

Si Justice League Director’s Cut tient sur sa longueur peu commune, il n’échappe pas aux bagarres répétitives à coups de gratte-ciel, comme de coutume. C’est la loi du genre. Commençant à la fin de Batman V. Superman : l’aube de la justice (2016), avec la mort de l’homme d’acier, plus d’un coup de théâtre émaillent le film. Le rapprochement entre les super-héros et leur stratégie sont aussi source de sous-intrigues et d'enjeux bien tournés.

Steppenwolf dans "Zack Snyder's Justice League" (2021). (WARNER BROS)

Mais c’est Steppenwolf, l’émissaire des forces du mal, qui tient la vedette. Rarement "vilain" ("méchant" aux USA) a atteint une telle envergure apocalyptique. Son armure sort tout droit d’une planche de Philippe Druillet, l’adaptateur de Salammbô en bande dessinée, non crédité au générique. Mais ce n‘est pas la seule qualité esthétique du film, tout en référence à l’illustration, donc à la BD, dans un prolongement adapté au cinéma. Les amateurs apprécieront.

La fiche

Genre : Science-fiction

Réalisateur : Zack Snyder

Acteurs : Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Amy Adams, Amber Heard

Pays : Etats-Unis

Durée : 4h02

Sortie : 18 mars en VOD / 31 mars DVD/Blue ray

Distributeur : Warner Bros.

Synopsis : Bruce Wayne (Batman) est déterminé à faire en sorte que le sacrifice ultime de Superman ne soit pas vain; pour cela, avec l'aide de Diana Prince (Wonder Woman), il met en place un plan pour recruter une équipe de métahumains afin de protéger le monde d'une menace apocalyptique imminente. La tâche s'avère plus difficile que Bruce ne l'imaginait, car chacune des recrues doit faire face aux démons de son passé et les surpasser pour se rassembler et former une ligue de héros sans précédent. Désormais unis, Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et Flash réussiront-ils à sauver la planète de Steppenwolf, DeSaad, Darkseid et de leurs terribles intentions ?