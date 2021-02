Piratage : quels sont les risques pour les victimes ayant vu leurs données publiées sur internet ?

Les données médicales de près de 500 000 Français ont été piratées et publiées sur internet. Les personnes visées seront-elles contactées et prévenues ? "En théorie, oui. Le règlement européen de protection des données impose que l'entreprise qui stockait les données et qui s'est fait piller en informe les personnes concernées. Dans ce cas précis, c'est aux laboratoires, ou plus probablement à leur prestataire informatique d'écrire aux patients individuellement", explique le journaliste Valéry Lerouge sur le plateau du 19/20, mercredi 24 février.

Le Nord-Ouest touché

Ces données piratées ne sont tout de même pas disponibles sur internet d'un seul clic. En revanche, le fichier circule sur le web. "C'est aussi une porte ouverte au démarchage commercial ciblé", ajoute le journaliste. Ce piratage concerne le Nord-Ouest de la France. Pour l'instant, les autres zones du pays sont préservées. "Mais le prestataire informatique mis en cause est un poids lourd dans le domaine, il équipe de nombreux laboratoires dans toute la France. Aujourd'hui, la fuite semble contenue à une trentaine de laboratoires du Nord-Ouest qui utilisaient un même logiciel un peu obsolète", conclut Valéry Lerouge.

