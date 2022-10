C'est une guerre presque invisible qui émerge depuis plusieurs années et qui trouve, dans le conflit qui oppose l'Ukraine à la Russie, une forme d'apogée : la cyberguerre, dans laquelle les virus remplacent les balles et les hackers, les soldats. Mutique, occulte voire fantôme, elle transforme le monde informatique en un champ de bataille. Un combat moins sanglant mais aussi dangereux. Influencer les élections, manipuler les réseaux sociaux et l'opinion, paralyser les entreprises et les administrations, détruire des données stratégiques, tels sont généralement les objectifs de ces offensives numériques.

Le documentaire Cyber, la guerre est déclarée, présenté par Caroline Roux, diffusé à 21 heures dimanche 9 octobre sur France 5, décode cette menace dont la Russie est passée maître, particulièrement depuis l'invasion de l'Ukraine. Agrémenté de nombreux témoignages, le film démontre, entre autres, que si cette guerre a officiellement débuté le 24 février 2022, c'est la veille qu'elle a véritablement commencé, avec une cyberattaque d'ampleur qui a failli paralyser tout le pays.

"La première cyberguerre mondiale"

"Près de 500 attaques informatiques ont été enregistrées sur les réseaux ukrainiens, principalement contre les cibles gouvernementales", affirme le général ukrainien Yuriy Shchyhol, chef du service d'Etat chargé des communications spéciales et de la protection de l'information. "Il y avait aussi des attaques contre des compagnies privées, des infrastructures vitales. (...) C'est sans aucun doute la première cyberguerre mondiale."

Cette arme de guerre devenue incontournable, le Kremlin l'affûtait depuis déjà plusieurs mois contre l'Ukraine. "Les opérations cyber russes vis-à-vis de l'Ukraine ont démarré sans doute à la mi-2021, soit de longs de mois avant la guerre en tant que telle", explique Elise Vincent, journaliste en charge des questions Défense du quotidien Le Monde.

Si l'Ukraine résiste à cette attaque informatique du 23 février, c'est en partie grâce aux Américains, les premiers à annoncer, les semaines précédentes, que la guerre allait avoir lieu. En état d'alerte maximale sur les questions de cybersécurité en Ukraine, les Etats-Unis missionnent alors Microsoft pour surveiller les risques d'attaques de hackers russes.

"Le 23 février, c'est en effet le jour où l'on a vu les premiers signaux d'une cyberattaque majeure venue de hackers russes contre des ministères en Ukraine." Tom Burt, vice-président de Microsoft Cyber, la guerre est déclarée

"J'ai tout de suite été alerté et pu transmettre l'information aux responsables ukrainiens de la cybersécurité. On comprenait à ce moment-là que c'était le début de l'invasion militaire", poursuit Tom Burt.

Grâce à ces précieux renseignements, cette offensive, qui aurait pu entraver les réseaux d'information du gouvernement ukrainien et paralyser totalement le pays, échoue. Une véritable armée de hackers se forme en Ukraine et leurs actions, autrefois illégales, trouvent avec cette guerre une légitimité nouvelle.

>> Le documentaire Cyber, la guerre est déclarée est diffusé jeudi 9 octobre à 21 heures sur France 5.