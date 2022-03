Guerre en Ukraine : plusieurs milliers de hackers mènent une autre guerre contre la Russie

Les cyberattaques entre l'Ukraine et la Russie se multiplient, mardi 8 mars. Si l'Ukraine peut compter sur une armée de civils, elle a aussi à ses côtés des anonymes du monde entier, prêts à hacker les systèmes informatiques russes.

Derrière la porte du centre-ville de Lviv (Ukraine), un journaliste italien descend dans un abri anti-bombes, où se joue une autre partie du conflit. Il rejoint un jeune activiste ukrainien, qui combat à sa manière contre la Russie. "Nous avons décidé de créer une armée de hackers. Je fais partie d'un groupe de plusieurs milliers de personnes. En temps de paix, ce que nous faisons est illégal. Mais désormais, tous les coups sont permis", confie le jeune homme.

Piratage de banques et de médias

Cette armée de l'ombre agit à la demande du président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui a appelé tous les hackers à venir en aide au pays. Plus de 200 000 ingénieurs échangent sur la messagerie Telegram. Ils revendiquent le piratage de plusieurs banques et de certains médias russes. "Ces gens revendiquent la publication d'une base de données confidentielles contenant le nom de 120 000 soldats russes qui sont en Ukraine, et typiquement, cela peut causer des problèmes aux hommes de Poutine", ajoute Christopher Ahlberg, spécialiste en cybersécurité.