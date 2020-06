Une cyberattaque massive a visé l'Australie

L’Australie victime d’une cyberattaque massive. Les cibles des pirates sont des organisations gouvernementales, des industries, des services de santé et d’autres infrastructures du pays. Ces attaques, dont les détails restent secrètes, durent depuis des semaines et se sont intensifiées ces derniers jours. Pour les autorités, seul un État semble capable de cette action.

Une nouvelle arme : "la cybercoercition"

Le Premier ministre australien, Scott Morrison, voit derrière cette guerre numérique la main invisible d’un gouvernement étranger. Il s'agit une cyberattaque "sophistiquée", estime-t-il, "à cause de l'étendue et de la nature des cibles visées et du mode opératoire". L’Australie ne désigne officiellement aucun État, mais tous les regards se tournent vers la Chine, puisque les relations avec le pays ne cessent de se dégrader en raison de la crise du coronavirus et de ses origines. La cyberattaque est une nouvelle forme d’arme diplomatique : la "cybercoercition" selon Loïc Guézo, expert en cybersécurité.

