Ukraine : une cyberattaque massive vise des sites gouvernementaux

Plusieurs sites gouvernementaux ukrainiens ont été la cible, vendredi 14 janvier, d'une cyberattaque de grande ampleur. Les sites de ministères, dont celui des Affaires étrangères et celui des Situations d'urgence, étaient ainsi inaccessibles vendredi matin. Avant que le site du ministère des Affaires étrangères ne soit rendu inaccessible, un message menaçant avait été publié en ukrainien, en russe et en polonais sur sa page d'accueil.

"Ukrainiens, prenez peur et préparez-vous au pire. Toutes vos données personnelles ont été téléchargées sur le web", pouvait-on lire, selon un correspondant de l'AFP. Ce message était accompagné de plusieurs logos, dont un drapeau ukrainien barré.

NEWS IN KYIV: Several Ukrainian government websites down due to a major a cyberattack. Below is the @MFA_Ukraine website now. It reads in part: "Ukrainians!...All information about you has become public, be afraid and expect worse." Sites of MOD and Education ministry also down. pic.twitter.com/3lbA06Q3Fl