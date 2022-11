Le site du Parlement européen visé par une cyberattaque après un vote sur la Russie

Le Parlement européen a annoncé mercredi 23 novembre que son site internet avait été la cible d'une cyberattaque revendiquée par un "groupe pro-Kremlin", quelques heures après un vote des eurodéputés qualifiant la Russie d'"Etat promoteur du terrorisme".

Sur Twitter, le porte-parole de l'institution, Jaume Duch, a évoqué "une attaque DDOS" (par déni de service) paralysant "la disponibilité du site web" de l'institution. "Les équipes du Parlement travaillent à la résolution du problème dès que possible", a-t-il ajouté.

The availability of @Europarl_EN website is currently impacted from outside due to high levels of external network traffic.

This traffic is related to a DDOS attack (Distributed Denial of Service) event.

EP teams are working to resolve this issue as quickly as possible.