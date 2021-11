Interpol : le nouveau président Ahmed Nasser Al-Raisi visé par des plaintes pour "tortures"

Le Major général Ahmed Naser Al-Raisi est le nouveau visage d'Interpol, élu avec plus de 70% des voix. L'influent chef de la police des Émirats arabes unis est soupçonné d'avoir ordonné et couvert des actes de tortures. "J'ai été arrêté à l'aéroport puis placé en prison. J'ai été drogué avec des médicaments et j’y suis toujours accro aujourd'hui", explique Matthew Hedges, torturé en prison en 2018 alors qu'il était chercheur dans le domaine de la politique.

Un pays qui utilise le logiciel Pegasus

Le pays est une autocratie du golfe qui pratique une surveillance de masse de sa population. Le gouvernement utilise le logiciel Pegasus pour espionner ses opposants et ses anciens détenus, même depuis l'étranger. "Mon téléphone est encore surveillé et ceux de ma famille aussi. Nous sentons une forme de harcèlement depuis trois ans", ajoute Mattew Hedges. Deux plaintes ont déjà été déposées contre le nouveau patron d'Interpol, une troisième devrait suivre.