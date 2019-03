Eurozapping : Léonard de Vinci célébré ; des femmes cyberharcelées au Danemark

Des Danoises victimes de films pornographiques. Des femmes ordinaires soudain harcelées sur le net. Leur visage a été détourné de Facebook et utilisé dans des scènes jouées par des actrices X. 18 d'entre elles ont porté plainte. Le coupable est un jeune homme qui les connaissait. Il a sévi pendant six ans. Certaines victimes étaient mineures et il sera jugé pour pédopornographie.

La presse régionale allemande en berne

Le journal de Cologne, un titre centenaire, est en vente, comme trois autres quotidiens régionaux d'Allemagne. L’information locale ne paie plus. Les suppressions de poste se multiplient. La cause de ce marasme : l'information gratuite sur le web et le salaire minimum, qui a fait grimper le prix de la livraison à domicile.

Léonard de Vinci fêté en Italie. Une exposition sur ses inventions scientifiques donne le coup d'envoi des festivités pour le 500e anniversaire de la mort de l'artiste en Italie et en France. Pas de polémique franco-italienne sur ce sujet, Léonard de Vinci avait adopté les deux pays.

