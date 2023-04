"À partir de septembre Elon Musk fera ce qu'on lui demandera de faire s'il veut continuer à opérer", a prévenu le commissaire européen au Marché intérieur Thierry Breton, invité dimanche 23 avril de l'émission Questions politiques sur France Inter/franceinfo/Le Monde. Le commissaire européen a averti le patron de Twitter Elon Musk que l'Union européenne allait mener des "audits à blanc" des plateformes. "J'irai faire un audit" chez Twitter en Californie, a-t-il lancé.

"Je vais annoncer cette semaine quelles sont ces plateformes systémiques", a-t-il ajouté, précisant qu'entre "19 et 25" seront concernées. Les très grandes plateformes en ligne, comme Twitter, Facebook ou Amazon, devront appliquer dès septembre la nouvelle législation de l'UE entrée en vigueur en novembre pour éliminer les zones de non-droit sur internet. Sont notamment ciblés par les services de la Commission les discours haineux, le "respect de la vie privée" et la désinformation.

"On sera protégé du harcèlement en ligne, des fake news, on sera protégé de beaucoup de choses dont on se plaint et tout ce qui fait qu'aujourd'hui, dans l'espace informationnel, on a le sentiment qu'on est dans un espace de non-droit."