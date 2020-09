VIDEO. Master KG raconte l\'histoire derrière sa chanson devenue virale \"Jerusalema\"

Connaissez-vous le "Jerusalema challenge", un défi sur TikTok devenu viral après le confinement ? Il s'agit d'une danse sud-africaine, dansée lors des mariages. "Ce qui s'est passé, c'est que des Angolais ont vu la chorégraphie et ont commencé à danser sur la chanson en tenant des assiettes pleines et ils ont commencé à danser aussi. La vidéo est donc devenue virale", explique le musicien Master KG.

Tout commence en 2019 alors que Master KG faisait un beat. "Je me souviens que je l'ai écouté encore, et encore, et encore. J'essayais aussi de trouver un chanteur à qui je pouvais apprendre ça parce que je suis un DJ, je suis un producteur et un DJ", explique-t-il. Finalement, c'est vers sa sœur qu'il se dirige. "Et puis nous avons juste posé des idées et puis ce "Jerusalema, Jerusalema ikhaya lami", il est sorti de nulle part pendant que nous étions en train de nous détendre", se souvient le musicien.

Un succès inattendu

Master KG ne s'attendait pas à un tel succès. "Je n'aurais jamais pensé que cette chanson attirerait l'attention de tout le monde, honnêtement", admet-il. Aussi, il ne s'attendait pas à faire danser le monde entier sur sa chanson. "La chanson est passée à un niveau supérieur parce que maintenant on connaît la chanson, elle est partout dans le monde. La danse Jerusalema est en train de conquérir le monde", se réjouit Master KG.